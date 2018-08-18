Ankaragücü, Watford'tan Brice Dja Djedje'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'dan transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te de forma giymişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.