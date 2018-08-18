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Ankaragücü, Watford'tan Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'dan transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.     

Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te de forma giymişti.

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