Ankaragücü, Watford'tan Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'dan transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fildişi Sahilli oyuncu, daha önce Fransız ekipleri Marsilya ve Lens'te de forma giymişti.