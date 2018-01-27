Ankaragücü'ne Altınordu şoku!

İsmail Kartal'ın yönetimindeki Ankaragücü, Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu'yu ağırladı. Konuk ekip 17. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'la 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Altınordu 64. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekipte bu kez fileleri havalandıran futbolcu Mirkan Aydın oldu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Altınordu 3 puana 2 golle uzandı.

Son 2 maçında 3 puan alamayan Ankaragücü, bu maçta da galibiyete uzanamadı ve 35 puanda kaldı. İkinci yarıdaki ilk maçında Elazığspor'u 2-1 deviren Altınordu, bu 3 puanla birlikte puanın 26'ya yükseltti.