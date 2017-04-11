Melih Gökçek: Ankaragücü yönetimine talibiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantısında,Meclis üyelerinden Ankaragücü'ne destek istedi. Başkan Gökçek, "Ankaragücü'ne yardım için hepinizden söz alacağım. Konuyu siyasete alet etmeyelim, elbirliğiyle gidelim.Ankaragücü'nü kesinlikle ve kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Ben bunu bu sefer tesadüfe bırakmak istemem" dedi.

Belediye Meclisi'nde kentle ilgili kararların görüşülmesinin ardından gündem dışı konuşan Başkan Gökçek, " (Ankaragücü Kalbimizin Aşkı" konuşmasında, 1994 yılında aday olduğumda şunu söyledim;'Tüm dünyada şampiyon başkent takımları var. Tek, başkentinin şampiyon takımı olmayan ülke Türkiye. O yüzden inşallah Ankaragücü'nü şampiyon yapacağız' dedim" diyerek,yıllar önce Ankaragücü'nü almak istediğini, ancak buna dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın engel olduğunu anlattı. Ankaragücü ile ilgili yaşadığı süreci Meclis üyelerine tüm detaylarıyla anlatan Başkan Gökçek,Bugsaşspor-Ankaragücü maçının 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, eski hakem ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'ninprovokatif açıklamalar yaparak kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Bu işi organize eden arkadaşımız, burada oturan Selçuk Dereli, konuşmaları var. İnternetteki görüntülerde, CHP'li arkadaşların hayır pankartlarının önünde, Ankaragücü bayrağı,Sayın Selçuk Dereli beraber propaganda yapıyor. Orada söylediği ifade şu;Diyor ki 'Hangi çağda yaşıyoruz.Ankaragüçlüler içeri alınmıyor. Sen hakemlik yapmış bir adamsın arkadaş, yüzde 5'ten fazlasının içeriye girmeyeceğini bilmez mi'Sen bu insanları niye tahrik ediyorsun? Dışarıdaki insanları niye kışkırtıyorsun, yakışıyor mu? Bunu tamamen CHP siyasi bir organ olarak kullanmak istiyor. Arkadaş siyasete siz bunu niye alet ediyorsunuz? Meclis üyelerinden, sporun siyasete alet edilmemesi istiyorum."

Kendisinin futbol hastası olduğunu, ancakbugüne kadar da bu işi siyasete alet etmediğini belirten Gökçek, "Spor sevmek ayrı iş, siyasete alet etmek ayrı iş. Ankaragüçlüleri, içlerine girsem, ben de 5 dakika içinde Selçuk Dereli'yi yuhalatabilirim. Ama ben bu işi yapmıyorum. Niye'Çünkü bu işin içine siyaset sokmak ayıp,yanlış Siyaset ayrı, spor ayrı"diye konuştu.

"Kulubün yönetimine talip olacağım"

Başkan Gökçek,Ankaragücü Kulübü'nün yönetimine bu sezon bittikten sonra talip olacağını da vurgulayarak, "Ankaragücü'nü kesinlikle ve kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Ben bunu bu sefer tesadüfe bırakmak istemem" şeklinde konuştu. Gökçek şöyle devam etti:

"Kulübü bütün benliğiyle, Ankara eşrafını da yanımıza almayı düşünüyorum. Birçok kişiye de teklif edeceğim,'yönetime girin' diye. Yönetim kurmak suretiyle Ankaragücü yönetimini götüreceğiz. Bunlar böyle kalkıp, dökme suyla döndürülecek işler değil. Yönetimini aldıktan sonra,hep beraber burada söz vereceğiz. Vermeyen varsa karşı çıksın. Ankaragücü'ne,Belediye'nin de yasal yollardan yardım yapması suretiyle belli takım yerlerden gelir temiz edeceğiz. Ben Osmanlıspor'a hiçbir zaman böyle bir teklif getirmedim. Dikkat edin ama Ankaragücü için getireceğim. Yani Ankaragücü Spor Kulübü arkasında sağlam bir maddi yapı olacak. Ankaragücü, yürüyüp devam edecek. Bunu da beraber yapacağız, aksi takdirde bu iş yürümez. Hepimiz fedakarlık edeceğiz. Ankaragücü'ne arsa alacağız, arsa aldıktan sonra değerlendireceğiz, satacağız. Ankaragücü'nün, hiç olmazsa şöyle 100 trilyon gücü olacak. Ondan sonra patlayacak. Birinci sene hazırlık senemiz olacak inşallah. Ama ondan sonra artık gerisi gelecek. Bende sizden yardım için hepinizden söz alacağım. Siyasete alet etmeyelim, elbirliğiyle gidelim. CHP'den para verip yönetime girecek olanlar varsa, onlarıda yönetime alacağız. Elinizi cebinize atacaksınız."

Başkan Gökçek'in konuşmasının ardından CHP Çankaya İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Selçuk Dereli, siyasete futbolu hiçbir zaman alet etmediğini, Bugsaşspor-Ankaragücü maç sonrası içeriye alınmayan Ankaragüçlülere destek olmak amacıyla orada bulunduğunu söyledi.

Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez de yaptığı konuşmada, Ankaragücü'ne sahip çıkılması ve bunu yaparken siyasi davranılmaması gerektiği mesajını verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'ni, çok sayıda Ankaragüçlü taraftar da izledi.