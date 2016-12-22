Karabükspor, Yevhen Seleznyov'u transfer etti

Yurt dýþýndan vergisiz sipariþlere 30 euro sýnýrý

Gümrük ve Ticaret Bakaný Bülent Tüfenkci, "75 euroya kadar yapýlan sipariþler Türkiye`ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksýz rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düþürdük" dedi.