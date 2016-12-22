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Karabükspor, Yevhen Seleznyov'u transfer etti

Spor Toto Süper Lig takýmlarýndan Kardemir Karabükspor, Shakhtar Donetsk'ten ayrýlan Yevhen Seleznyov ile prensipte anlaþtý..

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Shakhtar Donetsk ile karþýlýklý anlaþarak yollarýný ayýran 31 yaþýndaki forvet Yevhen Seleznyov, Karabükspor ile prensipte anlaþma saðladý. Oyuncunun bugün son kez Karabükspor yönetimiyle masaya oturacaðý, 2,5 yýllýk sözleþme imzalacaðý belirtildi. Deneyimli futbolcunun sözleþmesi 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüðe girecek.
 
Öte yandan, bu sezon Shakhtar'da 2'si ilk 11 7 maça çýkan 31 yaþýndaki Ukraynalý oyuncu 2 kez rakip fileleri havalandýrdý.
 
Ajansspor

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