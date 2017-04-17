Galatasaray Bruma için Tottenham ile anlaşmaya vardı
Ada futbolunda vitrine çıkmak isteyen Armindo Bruma, 15 milyon euro karşılığında Tottenham'a satıldı.
- Sabah
Bu sezon transferde 20 milyon Euro bonservis harcaması yapan Galatasaray yazın kemer sıkmak zorunda. Alman yıldızı Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye satan sarı-kırmızılılar, kulüpte bir yıl sözleşmesi kalan Bruma'yı da sezon sonunda gönderiyor.
Uzun süredir Premier Lig ekiplerinin takibinde olan Portekizli yıldız için Tottenham devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayındaki bu teklife şampiyonluk hedefi nedeniyle olumsuz cevap vermişti.
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Bruma'nın Premier Lig vitrini sayesinde Portekiz A Milli Takım kapılarının kendisine açılacağını düşündüğü öğrenildi. Yıldız oyuncu, bu sezon Galatasaray'da harikalar yaratsa da Portekiz A Milli Takımı yerine U-21 Milli Takımı'ndan davet almaya devam ediyordu.
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