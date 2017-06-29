Beşiktaş Atınç Nukan'ı Leipzig'ten bir yıl daha kiralayacak
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı yeniden kiralayacak. Bonservisi Leipzig'de olan 24 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.
İki sezon önce 5 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Atınç, Alman ekibinde beklenen sıçramayı yapamadı.
Yaşadığı sakatlığın da etkisiyle sadece 14 maçta görev yapan Atınç, geçen sezon Beşiktaş'a kiralandı. Siyah beyazlı formayı 16 kez giyen 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda Atınç'ı 1 yıl daha kiralık olarak kadrosunda tutacak.
Ntv Spor
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