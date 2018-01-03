'Annem hasta' diyerek izin alan Tokelo Rantie'den 82 gündür haber alınamıyor

Başkent ekibinde Güney Afrikalı futbolcu Tokelo Rantie, "Annem hasta" diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara'dan ayrıldı.

82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Gençlerbirliği'nin duayen Başkanı İlhan Cavacav döneminde menajerler tarafından, İstanbul Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi, ancak rahmetli Cavcav 2 Milyon 200 bin euroyu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor'u almayan İlhan Cavcav, Tokelo Rantie'yi 550 bin euroya transfer etti.

Ancak İlhan Cavcav'ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Mesut Bakkal döneminde Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda olan Rantie'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.