Trabzonspor'dan kaçıp giden Teofilo Guiterrez geri dönmek istiyor
2010-2011 sezonunda Trabzonspor'da top koşturan ve ansızın Türkiye'yi terk eden Teofilo Gutierrez şimdi geri dönmek istiyor.
- Fotomac
Menajerler aracılığıyla haber yollayan 31 yaşındaki golcünün, "Oradaki atmosferi unutamadım. Taraftarları da unutamadım. Trabzonspor beni isterse neden olmasın" dediği kaydedildi. Sporting'den Rosario'ya kiralanan Gutierrez'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.