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Trabzonspor'dan kaçıp giden Teofilo Guiterrez geri dönmek istiyor

2010-2011 sezonunda Trabzonspor'da top koşturan ve ansızın Türkiye'yi terk eden Teofilo Gutierrez şimdi geri dönmek istiyor.

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Menajerler aracılığıyla haber yollayan 31 yaşındaki golcünün, "Oradaki atmosferi unutamadım. Taraftarları da unutamadım. Trabzonspor beni isterse neden olmasın" dediği kaydedildi. Sporting'den Rosario'ya kiralanan Gutierrez'in sözleşmesi 2018'de sona eriyor. 

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