Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, taktik çalıştı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, günü basına kapalı yapılan çift idmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen akşam antrenmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.