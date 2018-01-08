Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, taktik çalıştı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, günü basına kapalı yapılan çift idmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen akşam antrenmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.