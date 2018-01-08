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Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, taktik çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, günü basına kapalı yapılan çift idmanla tamamladı.     

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen akşam antrenmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.     

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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