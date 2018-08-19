Antalyaspor ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Antalyaspor, 8. dakikada Diego Angelo'nun kafa golüyle öne geçti. Konyaspor, 39. dakikada Ömer Ali Şahiner ile bu gole cevap verdi. Fofana, ilk yarının uzatma anlarında sahneye çıkarak Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Konyaspor, 53. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi bırakmayan Antalyaspor, 67. dakikada Maicon'un attığı golle farkı 1'e indirdi. İlk yarıda kornerden attığı kafa golünün ardından Diego Angelo, ikinci kez aynı şekilde golünü attı ve 75'te skora dengeyi geçirdi.

Mücadelenin kalan 15 dakikalık bölümünde Konyaspor, topa daha çok sahip olan taraf olsa da etkili kontra ataklarla gelen Antalyaspor galibiyet fırsatlarını kaçıran takım oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, Süper Lig'deki ilk puanını aldı. Konyaspor ise puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Bursaspor'u ağırlayacak.