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Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: 2-1

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Antalyaspor, K. Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor evinde K. Karabükspor'u ağırladı.

Maça fırtına gibi başlayan Antalyaspor henüz 5. dakikada Eto'o'la 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda Karabükspor 60. dakikada Yatabare'nin golüyle beraberliği yakaladı. Fakat bundan 5 dakikada sonra yine sahneye çıkan süper yıldız Samuel Eto'o 65'te takımını tekrar öne geçiren golü attı. 67. dakikada ise Karabükspor'da Ceyhun Gülselam kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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