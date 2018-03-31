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Antalyaspor: 2 Bursaspor: 0

Spor Toto Süper Lig'de günün ikinci maçında tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Antalyaspor kendi sahasında Bursaspor'u 2-0 yendi, rahat bir nefes aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor evinde Bursaspor'u 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı.  

Karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Akdeniz temsilcisinin gollerini 30. dakikada Maicon ve 72'de Deniz Kadah kaydetti.  

Bu galibiyetle Antalyaspor puanını 31'e yükseltirken, yeşil-beyazlı ekip 33 puanda kaldı.

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