Antalyaspor Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katmak üzere
Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Faslı oyuncuya kanca attı. Yönetim, Sarı-Lacivertliler’e kiralama teklifinde bulunacak.
Transferin en hızlı takımlarından biri olan Antalyaspor dur durak bilmiyor... Kırmızı-Beyazlılar bu kez de Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe'ya kanca attı.
Aykut Kocaman'ın yeni sezon planlamasına yer almadığı ve takımdan ayrılacağı belirtilen Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçen Antalyaspor resmi teklifini iletti. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
Kırmızı-Beyazlılar önümüzdeki günlerde de Fenerbahçe ile temasa geçerek kiralama teklifinde bulunacam. Geçtiğimiz sezon zaman zaman çok başarılı bir oyun sergileyen Aatif Chahechouhe, Spor Toto Süper Lig'de 18 maçta 5 gol ve 5 asistik performans sergiledi.
(Takvim)
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