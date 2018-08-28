Antalyaspor, Barrada'yı kadrosuna kattı
Antalyaspor, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da oynayan Abdelaziz Barrada'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, orta sahasını Abdelaziz Barrada ile güçlendirdi.
Antalya ekibi, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da oynayan Fas asıllı Fransız futbolcuyu transfer etti.
10 numara pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde PSG B, Getafe, Al-Jazira ve Marsilya gibi takımların formasını giymişti.
(Sporx)
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