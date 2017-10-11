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Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Türk oyuncular hak ederek formayı kapmalı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmemesinden yana olduğunu belirterek, 'Türk oyuncu zorunlu olduğundan değil, hak ederek formayı kapmalı.' dedi.

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Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun en büyük  sıkıntısının genel stratejisinin bulunmaması olduğunu savundu.

"Türk futbolunu ne yapacağız? Nereye ve nasıl getirmek istiyoruz?"  sorularına yanıt olacak bir düşüncenin bulunmadığını aktaran Öztürk, Türk  futbolunda şu anda en çok eleştirilen konuların başında yabancı kuralının  geldiğini belirtti.

Süper Lig'deki kulüplerin çok büyük bir bölümünün yabancı futbolcu  sayısına kısıtlama getirilmemesinden yana olduğunu kaydeden Öztürk, yabancı  oyuncu sayısının 14'e çıkarılmasının ardından eskiye nazaran daha üst düzey  futbolcuların Türkiye'ye geldiğini, bu sayede daha iyi bir ligin ortaya çıktığını  ifade etti.

"Şimdi 'Türk futbolcular oynamıyor.' diyoruz ama Türk oyuncunun  çıkması gereken ortam, aslında bu ortam. Türk oyuncu zorunlu olduğundan değil,  hak ederek formayı kapmalı." diyen Öztürk, "Bir başkan olarak, Türk oyuncuların  bazı temel eksikliklerinin olduğunu görüyorum. Bu da temel eğitimin doğru şekilde  verilmemesinden geliyor. Hala pozisyon bilgisi olarak kısıtlı seviyelerdeyiz.  Oyuncunun temeli sağlam olmalı ki ondan sonraki kısım kendi yeteneğine bağlı  olsun." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun altyapıdaki futbolcu ve antrenörlerin  eğitimi üzerine daha fazla kafa yorması gerektiğini dile getiren Öztürk, tabanda  sıkıntı olduğu sürece Süper Lig takımlarındaki Türk oyuncuların sıkıntılarının  devam edeceğini savundu.

"Yabancı oyuncular turizme katkı sağlıyor"

Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu kaydeden Öztürk, turistlerin  gelmeden önce şehri ve ülkeyi araştırdığını, şehirdeki ünlü futbolcuları, tatile  gelen ünlüleri, yapılacak konserleri takip ettiğini belirtti.

Bu tür şeylerin güvenlik endişelerini giderme anlamında çok büyük  katkı sağladığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti: "Son zamanlarda ülkemiz gayet güvenli olmasına ve yurt dışında ise  sıkıntılar yaşanmasına rağmen, hala çeşitli ülkelerde ülkemize karşı önyargı  olabiliyor. Antalyaspor'a Fransa'dan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen  oyuncular var. Ayrıca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynamış oyuncular var.  Yabancı oyuncuların Antalya'ya gelmesi ve yaşaması, hem turizme hem de ülkenin  genel imajı ve futbol kalitesine katkı sağlıyor."

"Altyapıdan A takıma oyuncu çıkmasını çok istiyoruz"

Antalyaspor'un altyapıya çok önem veren bir kulüp olduğunu dile  getiren Öztürk, bundan dolayı 3. Lig'de mücadele eden Kemerspor 2003'le pilot  takım anlaşması yaptıklarını aktardı.

Öztürk, altyapıda gelecek vadeden oyuncuları Kemerspor 2003'te  oynatarak, bu takımı üst liglere çıkartmaya çalışacaklarını belirterek, "İnşallah  birkaç sene içinde Kemerspor'u 1. Lig'e taşımak istiyoruz. Genç oyuncularımız da  oynayarak pişecekler. Altyapıdan çıkan oyuncuların, Antalyaspor A takımında  oynamasını çok istiyoruz. Altyapıdan çıkan oyuncular, maaş olarak maliyetsiz  gibiler. Aynı zamanda satma ihtimalimizin en fazla olduğu oyuncular." ifadelerini  kullandı.

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