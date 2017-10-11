Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Türk oyuncular hak ederek formayı kapmalı

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun en büyük sıkıntısının genel stratejisinin bulunmaması olduğunu savundu.

"Türk futbolunu ne yapacağız? Nereye ve nasıl getirmek istiyoruz?" sorularına yanıt olacak bir düşüncenin bulunmadığını aktaran Öztürk, Türk futbolunda şu anda en çok eleştirilen konuların başında yabancı kuralının geldiğini belirtti.

Süper Lig'deki kulüplerin çok büyük bir bölümünün yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmemesinden yana olduğunu kaydeden Öztürk, yabancı oyuncu sayısının 14'e çıkarılmasının ardından eskiye nazaran daha üst düzey futbolcuların Türkiye'ye geldiğini, bu sayede daha iyi bir ligin ortaya çıktığını ifade etti.

"Şimdi 'Türk futbolcular oynamıyor.' diyoruz ama Türk oyuncunun çıkması gereken ortam, aslında bu ortam. Türk oyuncu zorunlu olduğundan değil, hak ederek formayı kapmalı." diyen Öztürk, "Bir başkan olarak, Türk oyuncuların bazı temel eksikliklerinin olduğunu görüyorum. Bu da temel eğitimin doğru şekilde verilmemesinden geliyor. Hala pozisyon bilgisi olarak kısıtlı seviyelerdeyiz. Oyuncunun temeli sağlam olmalı ki ondan sonraki kısım kendi yeteneğine bağlı olsun." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun altyapıdaki futbolcu ve antrenörlerin eğitimi üzerine daha fazla kafa yorması gerektiğini dile getiren Öztürk, tabanda sıkıntı olduğu sürece Süper Lig takımlarındaki Türk oyuncuların sıkıntılarının devam edeceğini savundu.

"Yabancı oyuncular turizme katkı sağlıyor"

Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu kaydeden Öztürk, turistlerin gelmeden önce şehri ve ülkeyi araştırdığını, şehirdeki ünlü futbolcuları, tatile gelen ünlüleri, yapılacak konserleri takip ettiğini belirtti.

Bu tür şeylerin güvenlik endişelerini giderme anlamında çok büyük katkı sağladığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti: "Son zamanlarda ülkemiz gayet güvenli olmasına ve yurt dışında ise sıkıntılar yaşanmasına rağmen, hala çeşitli ülkelerde ülkemize karşı önyargı olabiliyor. Antalyaspor'a Fransa'dan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen oyuncular var. Ayrıca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynamış oyuncular var. Yabancı oyuncuların Antalya'ya gelmesi ve yaşaması, hem turizme hem de ülkenin genel imajı ve futbol kalitesine katkı sağlıyor."

"Altyapıdan A takıma oyuncu çıkmasını çok istiyoruz"

Antalyaspor'un altyapıya çok önem veren bir kulüp olduğunu dile getiren Öztürk, bundan dolayı 3. Lig'de mücadele eden Kemerspor 2003'le pilot takım anlaşması yaptıklarını aktardı.

Öztürk, altyapıda gelecek vadeden oyuncuları Kemerspor 2003'te oynatarak, bu takımı üst liglere çıkartmaya çalışacaklarını belirterek, "İnşallah birkaç sene içinde Kemerspor'u 1. Lig'e taşımak istiyoruz. Genç oyuncularımız da oynayarak pişecekler. Altyapıdan çıkan oyuncuların, Antalyaspor A takımında oynamasını çok istiyoruz. Altyapıdan çıkan oyuncular, maaş olarak maliyetsiz gibiler. Aynı zamanda satma ihtimalimizin en fazla olduğu oyuncular." ifadelerini kullandı.