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Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Antalyaspor’da yeni teknik direktör resmen açıklandı.

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Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı teknik adam Leonardo Araujo ile 2 yıllığına anlaştıklarını resmen duyurdu.

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