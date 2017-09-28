Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı
Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Antalyaspor’da yeni teknik direktör resmen açıklandı.
Kırmızı-Beyazlılar, Brezilyalı teknik adam Leonardo Araujo ile 2 yıllığına anlaştıklarını resmen duyurdu.
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