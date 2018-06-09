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Antalyaspor Bülent Korkmaz ile anlaştı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'la anlaşmaya vardı.

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Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz getirildi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Bülent Korkmaz teknik direktörlük kariyerinde; G.Birliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu'nda görev yaptı.

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