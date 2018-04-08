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Antalyaspor çıkışa geçti!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almayı başardı.

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Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2, 27. haftada  sahasında Bursaspor'u 2-0 ve 28. haftada dış sahada Kardemir Karabükspor'u 2-1  mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez art arda 3 maçtan  galibiyetle ayrıldı.
 
Akdeniz ekibi, Kardemir Karabükspor galibiyetiyle puanını 34'e  yükselterek, sezonun bitimine 6 hafta kala az da olsa rahatladı.
 
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12  mağlubiyeti bulunan Antalyaspor, rakip fileleri 35 kez havalandırdı, kalesinde  ise 48 gol gördü.
 
Kardemir Karabükspor maçında bir gol kaydeden Antalyaspor'un en skorer  ismi Deniz Kadah, forma giydiği 21 müsabakada 9 gole ulaştı.
 
Arıcı: "Alınan üç puan inanılmaz güzel"
 
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda mağlup ederek haftayı 3 puanla  kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
 
Ligde son iki maçta aldıkları galibiyetlerin moraliyle Kardemir  Karabükspor karşısına çıktıklarını aktaran Arıcı, "Kardemir Karabükspor  karşısında alınan üç puan inanılmaz güzel. Takımımızda moraller çok iyi." diye  konuştu.
 
Arıcı, artık gelecek hafta konuk edecekleri Atiker Konyaspor maçını  düşünmeye başladıklarını vurgulayarak, bu müsabakanın sezonun en önemli  karşılaşması haline geldiğini belirtti.
 
Rakiplerinin de düşme potasından kurtulmaya çalıştığını kaydeden  Arıcı, "Atiker Konyaspor karşısında galibiyet alırsak, ligde kalmayı hemen hemen  garantileyeceğiz. O yüzden tüm Antalyalıları, tribünde takımlarını desteklemeye  çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Arıcı, Atiker Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmaları durumunda,  gelecek sezonun planlamalarına başlayacaklarını dile getirdi.
 
"Hamza hoca geldikten sonra Antalyaspor toparlandı"
 
Cumhur Arıcı, takımlarının sezon başında büyük hedeflerle lige  başladığını belirterek, daha sonra yaşanan sıkıntılar sonucunda alınan kötü  sonuçlarla iki kez teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlattı.
 
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takımda  huzurun yeniden sağlandığını aktaran Arıcı, "Devre arasında Nasri, Menez ve her  ne kadar gitmesini istemesek de Eto'o'nun gitmesi, takım adına iyi oldu. Hamza  hoca geç saatlere kadar kulüpte mesai yaparak, takımı bulunduğu durumdan  kurtarmaya çalıştı. Takımda denge ve disiplini sağladı. Hamza hoca geldikten  sonra Antalyaspor toparlandı." diye konuştu. 
 
Arıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların hemen hemen  tümünün takımda kalmasını istediklerini, kulübün ekonomik olarak zor zamanlarında  oyuncuların sıkıntı çıkartmayarak destek verdiğini söyledi.
 
Kulübün ekonomik olarak toparlandığını vurgulayan Arıcı, futbolculara  alacaklarının zamanında ödendiğini sözlerine ekledi.

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