Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağrıladı. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Mücadelede Antalyaspor'un gollerini 43. dakikada Eto'o ve 74. dakikada Deniz attı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 23. dakikada Jhon Murillo kaydetti.

Müsabakada Jhon Murillo 53. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 9 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 8 puanla 15. sırada yer aldı.