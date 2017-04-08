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Gençlerbirliği 1 - 1 Antalyaspor

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Antalyaspor kozlarını paylaştı. Maçta Hüseyin Göçek sakatlandı, yerine Murat Özcan girdi. Murat Özcan sarı kartı olduğunu zannederek Khalili'ye 2. sarı kartı gösterdi, sonra geri aldı. Maç 1-1 berabere bitti.

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Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Antalyaspor kozlarını paylaştı.
 
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın skorundan çok hakemler konusunda yaşananlar dikkat çekti.
 
Ev sahibi Gençlerbirliği, 7. dakikada Aydın Karabulut'un golüyle öne geçerken, bu gole 25'te Samuel Eto'o yanıt verdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Son haftaların formda ismi Aydın çıktığı son 5 lig maçında 3. golüne imza attı. Samuel Eto'o da bu sezon ligdeki 11. kez ağları buldu
 
Alınan bu sonucun ardından Ankara temsilcisi Gençlerbirliği 33 puana çıktı. Antalyaspor ise 43 puana yükseldi.
 
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
 
MAÇTA İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI
 
Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında hakem Hüseyin Göçek 40. dakikada koşarken sakatlandı. Göçek ile 4. hakem Murat Özcan yer değiştirdi.
 
Bir diğer olay da kırmızı kart konusunda oldu. Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında görevi devralan hakem Murat Özcan, daha önce kartı olmayan Khalili'yi 57. dakikada önce 2. sarı karttan attı, sonra geri aldı. Oyuna devam eden Khalili, 1 dakika sonra oyundan alındı ve yerini Kamal Issah'a bıraktı.

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