Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllığına el sıkıştı

En son Osmanlıspor’da görev yapan Hamza Hamzaoğlu Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Antalyaspor’la prensipte anlaşma sağladı.

Güçlü kadrosuna rağmen bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Antalyaspor Süper Lig tecrübesi olan bir teknik adamla çalışmayı tercih etti. Tarafların bu hafta içinde resmi imzaları atması bekleniyor.