Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 90'da yıktı!
Antalyaspor, Kasımpaşa maçından son dakikada Ramon Motta'nın ayağından gelen golle galip ayrıldı. İşte Antalyaspor-Kasımpaşa maçının detayları...
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1 kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Kasımpaşa, 47. dakikada Bengali Koita ile öne geçti. Antalyaspor, 54. dakikada Jean Makoun ile eşitliği sağlayıp, 90. dakikada Ramon Motta ile 3 puana uzandı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa 18 puanda kaldı. Antalyaspor, lige verilecek aranın ardından Gaziantepspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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