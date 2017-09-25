Antalyaspor, Leonardo Araujo ile anlaşmaya vardı
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, Brezilyalı Leonardo Araujo ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, Brezilyalı eski futbolcu Leonardo Araujo ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni çalıştırıcısı belli oldu. Kırmızı-beyazlıların Leonardo Araujo ile anlaştığı öğrenildi. Akdeniz ekibinin, 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adamda karar kıldığı belirtildi.
Paris Saint-Germain'de futbol direktörü olarak çalışan Leonardo, İtalyan devleri Milan ve Inter'de teknik direktörlük görevi yapmış, 2011'de Paris'in yolunu tutmuştu.
(Fotomaç)
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