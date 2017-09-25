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Antalyaspor, Leonardo Araujo ile anlaşmaya vardı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, Brezilyalı Leonardo Araujo ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, Brezilyalı eski futbolcu Leonardo Araujo ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni çalıştırıcısı belli oldu. Kırmızı-beyazlıların Leonardo Araujo ile anlaştığı öğrenildi. Akdeniz ekibinin, 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adamda karar kıldığı belirtildi.

Paris Saint-Germain'de futbol direktörü olarak çalışan Leonardo, İtalyan devleri Milan ve Inter'de teknik direktörlük görevi yapmış, 2011'de Paris'in yolunu tutmuştu.

(Fotomaç)

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