Antalyaspor Leonardo ile 2 yıllık anlaşma yaptı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Leonardo ile iki yıllığına anlaştıklarını belirterek, kendisiyle yaklaşık bir haftadır iletişim halinde olduklarını ve kulübe çok şey katacağına inandıklarını söyledi.

Yeni teknik direktör kararının kendileri için önemine değinen Öztürk, Leonardo'nun hem oyunculuk hem de antrenörlük kariyeri güçlü bir teknik direktör olduğunu söyledi.

Yeni çalıştırıcılarının sportif direktörlük tecrübesinin kulüp için artı olduğunun altını çizen Öztürk, "Yeni hocamızın kulübümüze çok büyük faydasının olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun, inşallah güzel bir yıl bizi bekliyor." diye konuştu. Teknik direktör Leonardo ise Antalya'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, kulüp başkanı Öztürk'ün kendisi ile kontak kurmasından sonra çok yoğun bir hafta geçirdiğini kaydetti.

Leonardo: "Büyük bir tutkuyla bir an önce işime başlamak istiyorum"

Osmanlıspor maçını izledikten sonra takımın yapısını inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Brezilyalı teknik adam, "Her şey çok hızlı gelişti. Bir hafta önce burada olacağımı bile düşünemiyordum. Takımda önemli oyuncular var. Eto'o, Menez, Nasri gibi. Burada bulduğum her şey benim için pozitif oldu. Büyük bir tutkuyla işime bir an önce başlamak istiyorum. Tabii ki zamana ihtiyacımız var ama kulüp ve şehir için şimdiden çok büyük hedeflerimiz olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.