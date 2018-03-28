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Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekipte milli takımdan dönen Dzon Delarge ve Muhammed Şengezer takımla çalışırken, sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım takımdan ayrı koşu yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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