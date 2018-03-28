Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor taktik çalıştı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekipte milli takımdan dönen Dzon Delarge ve Muhammed Şengezer takımla çalışırken, sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım takımdan ayrı koşu yaptı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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