Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor taktik çalıştı

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, koordinasyon ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekipte milli takımdan dönen Dzon Delarge ve Muhammed Şengezer takımla çalışırken, sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım takımdan ayrı koşu yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.