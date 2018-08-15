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Antalyaspor, Merih Demiral'ı kiraladı

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

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Sporting Lizbon ile henüz resmi maça çıkmayan fakat potansiyeli ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe de ilgileniyordu.

Portekiz basını, kadrosunu gençleştirme operasyonuna giden ve bu doğrultuda Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'nin de Merih ile ilgilendiğini yazmıştı.

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'e giden Merih, Sporting'in sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymişti.

Merih'in Alanyaspor'a transferinde en önemli etkenin diğer tekliflerin Alanyaspor kadar ciddi olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den bedavaya gitti!

Teknik direktör Vitor Pereira döneminde A takım ile idmanlara çıkan genç oyuncu kendisine profesyonel sözleşme teklif edilmesine rağmen 18 yaşında Portekiz ekibi Alcanense'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

(Fanatik)

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