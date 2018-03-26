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Antalyaspor, Mostapha El Kabir'i İsveç'in BK Hacken takımına kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Faslı Mostapha El Kabir'in, sezon sonuna kadar İsveç'in BK Hacken takımına kiralandığı bildirildi.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostapha El Kabir, İsveç'in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.

15 ay önce Antalyaspor'a, Japonya'nın Sagan Tosu takımından gelen 30 yaşındaki Mostapha El Kabir, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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