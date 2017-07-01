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Antalyaspor Musa Nizam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Antalyaspor, Musa Nizam'ı kadrosuna kattı.

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Antalyaspor, Trabzonspor'un geçen sezon Gaziantepspor'a kiralık verdiği Musa Nizam'ı transfer etti. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu yöneticiler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Musa ile anlaştı. 26 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam'la iki yıllık sözleşme imzalandı.

Antalyalı olan, Antalyaspor alt yapısından yetişen ve daha önce kırmızı-beyazlı formayı da giyen Musa ile ilgili kulübün sosyal paylaşım sitesindeki mesajda, "Evine hoş geldin Musa Nizam" ifadesine yer verildi. 

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