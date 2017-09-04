Antalyaspor, Roma'dan William Vainqueur'i transfer ettiğini resmen açıkladı
Antalyaspor, William Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, İtalya'nın Roma takımında forma giyen orta saha oyuncusu William Jacques Vainqueur ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."
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