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Antalyaspor, Roma'dan William Vainqueur'i transfer ettiğini resmen açıkladı

Antalyaspor, William Vainqueur ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalya'nın Roma takımında forma giyen orta saha oyuncusu William Jacques Vainqueur ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzalamıştır."

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