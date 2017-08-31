Antalyaspor sağ bek Nazım Sangare'yi renklerine bağladı
Antalyaspor, Osnabrück'te forma giyen 23 yaşındaki Alman sağ bek Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.
Antalyaspor, Türk vatandaşlığı da bulunan 23 yaşındaki Alman sağ bek Nazım Sangare'yi Osnabrück'ten transfer etti.
Antalyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Osnabrück forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Sağ bekte görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun Türk pasaportu da bulunuyor.
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