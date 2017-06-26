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Antalyaspor Sosa diyor başka bir şey demiyor

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almayı hedefleyen Antalyaspor, 10 numara pozisyonu için Milanlı Jose Sosa ile yeniden ilgilenmeye başladı.

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Yüksek maliyeti nedeniyle eski Beşiktaşlı Jose Sosa transferini geçen hafta askıya alan kırmızı beyazlılar, Arjantinli futbolcuyu yeniden gündemine aldı. Antalyaspor'un Sosa'da ısrarcı olduğu, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün transferi için görüşmeler yapacağı bildirildi.

KAMPA KADAR TRANSFERLER TAMAMLANACAK

Transfer döneminde Maicon Marques, Aydın Karabulut, Jeremy Menez ve Ruud Boffin'i transfer eden kırmızı beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Drole ve Salih Dursun'la da sözleşme imzaladı. 1 Temmuz'da futbolcularını sağlık taramasından geçirecek kırmızı beyazlılarda kamp çalışmaları 3 Temmuz'da Bolu'da başlayacak. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve teknik direktör Rıza Çalımbay, transferleri Bolu kampına kadar tamamlamak için üzerinde durdukları futbolcularla görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFERDE HEDEFLENEN BÖLGELER

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer alma ve Avrupa kupalarına katılma hedefiyle kadrosunu güçlendiren Antalyaspor, defansa, forvete ve orta sahaya transferler gerçekleştirecek. Motta'nın takımdan ayrılmasıyla defansın solunda Sakıb'ın tek kalması nedeniyle kırmızı beyazlılarda öncelik olarak sol bekte oynayacak futbolcu alacak. Stopere de takviye yapacak olan kırmızı beyazlılar forvete de futbolcu almayı planlıyor.

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