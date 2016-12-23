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Antalyaspor'da Ahmet Aras'ýn sözleþmesi feshedildi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce kadro dýþý býraktýðý Ahmet Aras'ýn sözleþmesini feshetti.

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Antalyaspor, daha önce kadro dýþý kalan Ahmet Aras ile olan sözleþmesini karþýlýklý olarak feshetti.
 
Ahmet Aras, Antalyaspor'a Sivasspor'dan 1,2 milyon TL bonservis bedeli ile transfer edilmiþti.
 
Antalyaspor'dan yapýlan açýklama þöyle;
 
23.01.2015 baþlangýç, 31.05.2017 bitiþ tarihli sözleþme yapýlan futbolcumuz Ahmet ARAS  ile sözleþmesi 22.12.2016 tarihi itibarýyla karþýlýklý sona erdirilmiþtir.
 
Bilginize sunarýz.
 
Antalyaspor A.Þ

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