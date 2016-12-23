Antalyaspor'da Ahmet Aras'ýn sözleþmesi feshedildi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce kadro dýþý býraktýðý Ahmet Aras'ýn sözleþmesini feshetti.
Antalyaspor, daha önce kadro dýþý kalan Ahmet Aras ile olan sözleþmesini karþýlýklý olarak feshetti.
Ahmet Aras, Antalyaspor'a Sivasspor'dan 1,2 milyon TL bonservis bedeli ile transfer edilmiþti.
Antalyaspor'dan yapýlan açýklama þöyle;
23.01.2015 baþlangýç, 31.05.2017 bitiþ tarihli sözleþme yapýlan futbolcumuz Ahmet ARAS ile sözleþmesi 22.12.2016 tarihi itibarýyla karþýlýklý sona erdirilmiþtir.
Bilginize sunarýz.
Antalyaspor A.Þ
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