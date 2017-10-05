Antalyaspor Stephen Akbaş’ı kadrosuna kattı

Mardinli bir babanın oğlu olan genç futbolcu bir süreden beri katıldığı Antalyaspor U21 takımı antrenmanlarında teknik kadro tarafından beğenildi. Türk pasaportu çıkarmak için geldiği Londra’dan Perşembe günü Türkiye’ye dönecek olan Stephen Akbaş’ın birkaç hafta içinde lisans çıkarması bekleniyor.

Samuel Eto ve Samir Nasri gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Antalyaspor, yurtdışındaki Türk gençlerini de reklerine katmaya Stephen Akbaş hamlesiyle devam etti.

(Londragazete)