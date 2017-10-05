Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Antalyaspor Stephen Akbaş’ı kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin Akademi takımında forma giyen Stephen Akbaş, Türkiye Süper Ligi ekibi Antalyaspor’la anlaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardinli bir babanın oğlu olan genç futbolcu bir süreden beri katıldığı Antalyaspor U21 takımı antrenmanlarında teknik kadro tarafından beğenildi. Türk pasaportu çıkarmak için geldiği Londra’dan Perşembe günü Türkiye’ye dönecek olan Stephen Akbaş’ın birkaç hafta içinde lisans çıkarması bekleniyor.

Samuel Eto ve Samir Nasri gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Antalyaspor, yurtdışındaki Türk gençlerini de reklerine katmaya Stephen Akbaş hamlesiyle devam etti.

(Londragazete)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak ortasında av tüfeği ile öldürüldü

Sokak ortasında av tüfeği ile öldürüldü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA