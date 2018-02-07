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Antalyaspor takım otobüsünü taşlayan 3 zanlı gözaltına alındı

Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüse Denizli'de taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüse Denizli'de taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma çerçevesinde, olay günü Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsün beyaz renkli bir minibüs tarafından takip edildiğini, otobüs kırmızı ışıkta beklediği sırada söz konusu araçtan inen bir kişi tarafından taşlı saldırının gerçekleştirildiğini ve şüphelinin kaçtığını belirledi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, olayla ilgili M.Ç, Y.Ç. ve E.E'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akhisar Belediyespor ile Antalyaspor arasında 28 Ocak'ta oynanan maç sonrası Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Antalya istikametine giden Antalyaspor Kulübü sporcu kafilesini taşıyan otobüse Sadıkoğlu kavşağı ışıklarında taşlı saldırı yapılmış, saldırı sonucunda otobüsün camları kırılmıştı.

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