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Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen 2-2’yi yakalaması hoş değildi

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3 puanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Antalysapor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Lig bundan sonra her hafta daha zor duruma gelecek. Bir o kadar da zevkli olacak. Kasımpaşa ile de mücadelesi ve pozisyonu yüksek gollü bir maç oynadık. Bizim açımızdan bu maçta galibiyet çok önemliydi. Olumsuz netice kendi güvenimizi ve bize inananların güvenini kıracaktı. Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen 2-2’yi yakalaması hoş değildi. 2-2’ye geldikten sonra takım stres yaşadı. İnşallah bundan sonra daha güvenli gideceğiz. Milli takım arasını moralli değerlendirmek önemli. Eksikleri tamamlayıp yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizi desteklemek için buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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