Antalyaspor teknik direktörü Leonardo: 4-0 ağır bir skor oldu

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, üzücü bir gün yaşadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynamaya çalıştıklarını ifade eden Leonardo, şunları kaydetti:

''Yediğimiz gol ve kırmızı kartın ardından direncimiz düştü. Kırmızı kart için ağır bir karar diyebilirim. İkinci yarıya iyi başlayamadık, erken gol yedik ve ardından toparlanamadık. 4-0'ın ağır bir skor olduğunu söyleyebilirim. 20 sene sonra takım arkadaşımla farklı takımların başında buluşmak değişik bir duyguydu. Bugün benim için üzücü onun için mutlu bir gün.''