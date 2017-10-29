Antalyaspor teknik direktörü Leonardo: 4-0 ağır bir skor oldu
Antalyaspor teknik direktörü Leonardo, 4-0 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, üzücü bir gün yaşadıklarını belirtti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynamaya çalıştıklarını ifade eden Leonardo, şunları kaydetti:
''Yediğimiz gol ve kırmızı kartın ardından direncimiz düştü. Kırmızı kart için ağır bir karar diyebilirim. İkinci yarıya iyi başlayamadık, erken gol yedik ve ardından toparlanamadık. 4-0'ın ağır bir skor olduğunu söyleyebilirim. 20 sene sonra takım arkadaşımla farklı takımların başında buluşmak değişik bir duyguydu. Bugün benim için üzücü onun için mutlu bir gün.''
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