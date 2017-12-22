Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia: Antalyaspor için hak edilmiş bir galibiyet oldu
Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia, hafta boyunca iyi çalıştıklarını belirterek, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını kaydetti.
Antalyaspor, Süper Lig’in 17. hafta açılış maçında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Badia, oyuncularını tebrik ederek, “Hafta boyunca iyi çalıştık. Maçta meyvelerini topladık. Gergin başladık maça. Bu da tabii ki rakibin gol atmasına neden oldu. Gol de bizi uyandırdı. Devre arasında ufak dokunuşlarla harika ikinci yarı geçirdik. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Rakip kaleci çok iyi bir maç çıkardı. Antalyaspor için hak edilmiş bir galibiyet oldu” dedi.
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