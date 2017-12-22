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Antalyaspor üç puanı üç golle aldı

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Antalyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
 
Teknik direktör Leonardo'nun istifası sonrası geçici olarak Antalyaspor'un başında olan David Badia yönetiminde 3 puan ile tanışan Antalyaspor'un gollerini 32 ve 84. dakikalarda Emre Güral ve 51. dakikada Deniz Kadah kaydetti.
 
ALANYASPOR SON 5 MAÇINI KAZANAMADI
 
Üst üste 5. maçını da kazanamayan ve son 5 haftada 4 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor'un tek golü ise 21. dakikada Vagner Love'dan geldi.
 
Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 17'ye yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 18 puan ile 13. sırada kaldı.

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