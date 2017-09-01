Antalyaspor William Vainqueur bombasını patlatmak üzere
Antalyaspor; Menez, Djourou, Nasri ve Maicon'dan sonra bir yıldızı daha kadrosuna katmaya çok yakın. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Roma'da forma giyen William Vainqueur'un Antalyaspor'la büyük ölçüde anlaştığını ve Roma'ya veda ettiğini ileri sürdü.
Menez, Djourou, Nasri ve Maicon gibi dünya yıldızlarını renklerine katan Antalyaspor ses getirecek bir transfere daha imza atmak üzere...
Transferde isabetli tahminleriyle tanınan Sky Sport'tan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Roma'da forma giyen William Vainqueur'un Antalyaspor'la büyük ölçüde anlaştığını ve Roma'ya veda ettiğini ileri sürdü.
Geçen yıl Marsilya'da kiralık olarak görev yapan Fransız futbolcu, 28 yaşında ve defansif orta saha olarak görev yapıyor.
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