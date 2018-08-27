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Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk geri dönüyor

Antalyaspor Kulübü eski başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı-beyazlı kulübün başkanlığına yeniden aday oluyor.

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Antalyaspor'a Eto'o, Nasri gibi dünya yıldızlarını transfer eden Ali Şafak Öztürk, kısa bir aranın ardından başkanlık görevine yeniden talip olduğunu belirtti. Akdeniz ekibinde mevcut başkan Cihan Bulut ve Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Yarın bir araya gelecek olan yönetim kurulu üyeleri olağanüstü genel kurulun tarihi belirleyecek.
 
Bu gelşime üzerine kırmızı-beyazlı kulübün eski başkanı Ali Şafak Öztürk de başkanlık sinyali verdi. Öztürk, sosyal medya hesabındnan yaptığı paylaşımın altına "Biz Antalyaspor'uz dedik bir kere" notunu düştü. 

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