Antalyaspor, İnkoom ve Rennie ile yollarını ayırıyor
Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği iki yabancı futbolcu Samuel İnkoom ve Amadaiya Rennie'yi gözden çıkardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosunda yabancı futbolcu sayısının fazlalığını toplantılarda dile getiren teknik direktör Rıza Çalımbay, 2 futbolcunun biletini kesti.
Göreve geldikten sonra kadroda şans vermediği futbolculardan Samuel İnkoom ile Amadaiya Rennie'nın sözleşmelerinin karşılıklı fesh edilmesi için yönetim futbolcularla görüşmelere başladı.
Antalyaspor yönetiminin devre arası kamp çalışmalarının başlayacağı 3 Ocak'a kadar 2 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.
DHA
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