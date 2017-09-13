Antalyaspor'da Samuel Eto'o ve Samir Nasri'nin idmandaki neşeli görüntüsü dikkat çekti

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularını orta sahaya toplayarak kısa süre konuşma yaptı. Antrenmana sakatlıkları geçen Samir Nasri ile Jeremy Menez de katıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla antrenmana çıkmayan Deniz Kadah'ın takımdan ayrı çalıştığı idmanda, sakatlıkları süren Zeki Yıldırım, Sandro ve Salih Dursun yer almadı.

Koşu ve pas çalışmasının ardından futbolcular antrenmanın sonunda çift kale maç yaptı. Çalımbay, çift kale maçı zaman zaman durdurarak oyuncularına çeşitli uyarılarda bulundu.

Antrenmanda Samuel Eto'o ve Nasri'nin neşeli olmaları dikkati çekti.