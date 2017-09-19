Antalyaspor'dan Alberto Zaccheroni bombası

Alberto Zaccheroni

64 yaşındaki İtalyan teknik adaam, son olarak Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin Ekibi Beijing Guoan'da görev yapmıştı. Eto'o menajeri Gardi'ye yetki veren Antalyaspor'un Zaccheroni ile ön sözleşme imzalandığı iddia ediliyor.

Fabio Capello

71 yaşındaki ünlü teknik direktör kariyerinde bir çok önemli başarıya imza attı. Bir şampiyonlar Ligi, 5 İtalya Ligi, 2 İspanya Ligi, 4 İtalya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Capello, Milan, Juventus, Real Madrid ve Roma'nın yanı sıra İngiltere ve Rusya milli takımlarını da çalıştırdı.