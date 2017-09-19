Antalyaspor'dan Alberto Zaccheroni bombası
Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Antalyaspor 64 yaşındaki İtalyan teknik adam Alberto Zaccheroni ile anlaşıyor...
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başladı.
Alberto Zaccheroni
64 yaşındaki İtalyan teknik adaam, son olarak Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin Ekibi Beijing Guoan'da görev yapmıştı. Eto'o menajeri Gardi'ye yetki veren Antalyaspor'un Zaccheroni ile ön sözleşme imzalandığı iddia ediliyor.
Fabio Capello
71 yaşındaki ünlü teknik direktör kariyerinde bir çok önemli başarıya imza attı. Bir şampiyonlar Ligi, 5 İtalya Ligi, 2 İspanya Ligi, 4 İtalya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Capello, Milan, Juventus, Real Madrid ve Roma'nın yanı sıra İngiltere ve Rusya milli takımlarını da çalıştırdı.
Roberto Di Matteo
Akdeniz ekibinin teknik direktör adayları arasındaki bir başka yabancı teknik direktör ise 47 yaşındaki Roberto Di Matteo, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan İtalyan teknik adam şu an hiçbir kulüpte görev almıyor.
Mehmet Özdilek
Antalyaspor yönetiminin teknik direktör adayları arasında yerli isimler de yer alıyor. 2008-2013 yılları arasında kırmızı beyazlı takımı çalıştırmış Mehmet Özdilek de bu isimlerden biri. 51 yaşındaki Mehmet Özdilek son olarak 2015 yılında Gençlerbirliği'nin başında yer almıştı.
Ertuğrul Sağlam
Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam da Antalyaspor'un hoca adayları arasında yer alıyor.
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