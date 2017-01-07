Antalyaspor, Eto'o'nun satılmayacağını açıkladı
Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmek istediği Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Eto için kulüp kararını verdi.
Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmek istediği Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Eto için kulüp kararını verdi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını açıkladı.
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