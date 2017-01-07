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Antalyaspor, Eto'o'nun satılmayacağını açıkladı

Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmek istediği Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Eto için kulüp kararını verdi.

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Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmek istediği Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Eto için kulüp kararını verdi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Eto'o'yu satmama kararı aldıklarını açıkladı.

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