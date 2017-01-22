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Osmanlıspor-Antalyaspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Osmanlıspor 1-0 önde götürdüğü maçta 89 ve 90+2'de yediği gollerle Antalyaspor'a 2-1 yenildi

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Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'a büyük şok... Ankara ekibi 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada son bölümde 3 dakikada yediği 2 golle Antalyaspor'u 2-1 boyun eğdi. Geçen hafta da evinde Beşiktaş'a teslim olan Osmanlıspor üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
 
Osmanlıspor 45'te Webo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 89'da sahne alan M'Billa skora denge getirdi: 1-1. Maçın böyle biteceğini sananlar yanıldı, 90+2'de sahne alan dünya yıldızı Eto'o topu Karcemarskas'ın yanından filelerler buluşturdu ve Akdeniz temsilcisine 3 puanı getirdi: 1-2.
 
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 28'e yükseltirken, Osmanlıspor 26 puanda kaldı. 

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