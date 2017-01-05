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Antalyaspor, Jevtovic'i Rosenborg'a kiraladı

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da fazla forma şansı bulamayan Jevtovic, Rosenborg'a kiralandı.

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SPOR Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla şans vermediği oyunculardan Milan Jevtovic, sezon sonuna kadar Rosenborg'a kiralandı.
 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimin gizlilik kararıyla yürüttüğü transfer çalışmalarında Brezilyalı kanat oyuncusunun yanı sıra, İngiltere'de bir futbolcuya teklif yapıldığı öğrenildi. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kırmızı beyazlılar, takımda forma şansı fazla bulamayan futbolcularıyla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Takımdan son olarak Milan Jevtovic, kırmızı beyazlıların kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı.
 
Sezon başında transfer edilen ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla ver vermediği futbolcular arasında yer alan Jevtovic, Rosenborg'a kiralandı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Norveç takımında forma giyecek.

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