Antalyaspor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de yeni sezona iyi başlayan Galatasaray, 4. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını ayrıca anbean STAR.COM.TR'den de takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Celutska, Salih, Diego, Sakıb, Charles, Chico, Maicon, El Kabir, Aydın, Deniz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Yenilediği kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak 4'te 4 yapmaya çalışacak.

Ligde Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip 9 puanla zirvede yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Antalyaspor ise daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi 2 puanla 15. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlığı geçen yeni transferden Sofiane Feghouli, görev verilmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyecek.

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12'sinde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Son 19 maç

Galatasaray ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de yapılan son 19 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2001-2002 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0

2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2

2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0

2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4

Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0

2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2

2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3

Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2

2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

Ligde 43. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 21 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Antalyaspor'a 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.