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Antalyaspor-Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

KADROLAR

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Diego, Salih, Sakıb, Charles, Sandro, Danilo, El Kabir, M'Billa, Eto'o

Trabzonspor: Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Olcay, N'Doye, Rodallega

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