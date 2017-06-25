Antalyaspor'un Mevlüt Erdinç için girişimde bulunduğu iddia edildi

Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor için Fransa'dan sürpriz bir iddia daha geldi.

Antalyaspor yönetiminin, yıllardır 3 büyüklerle ismi anılan, ancak bir türlü Türkiye'ye transferi gerçekleşmeyen Mevlüt Erdinç için girişimlere başladığı kaydedildi.

Bonservisi Hannover'de olan ve geçen sezonu kiralık olarak Metz'de geçiren 30 yaşındaki golcü, Fransa'da 27 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.

BOFFIN, MAICON, MENEZ, AYDIN KARABULUT...

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başladı ve 6 ismin transferini bitirdi.

Antalyaspor, bonservisi elinde olan Boffin, Maicon ve Aydın Karabulut ile birlikte, kariyeri ile kendisini kanıtlayan Jeremy Menez'i kadrosuna kattı. Öte yandan geçen sezon kiralık oynayan Salih Dursun ve Drole'nin de bonservisleri alındı. (Sporx)