Antalyaspor'un Roma'dan transfer ettiği William Vainqueur, Antalya'ya geldi

Kırmızı-beyazlı kulübün 3 yıllığına prensipte anlaşma yaptığı 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Antalya Havalimanı CIP binası önünde bir grup Antalyasporlu taraftar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kendisine hediye edilen Antalyaspor atkısıyla poz veren Vainqueur, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.