Antalyaspor'un Roma'dan transfer ettiği William Vainqueur, Antalya'ya geldi
Antalyaspor Kulübünün İtalya ekibi Roma'dan prensipte anlaştığı defansif orta saha oyuncusu William Vainqueur, Antalya'ya geldi.
Kırmızı-beyazlı kulübün 3 yıllığına prensipte anlaşma yaptığı 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Antalya Havalimanı CIP binası önünde bir grup Antalyasporlu taraftar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Kendisine hediye edilen Antalyaspor atkısıyla poz veren Vainqueur, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
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